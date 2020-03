Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Kleintransporter fährt gegen Schutzplanke

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 09:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 bei Ettlingen am Kiesdreieck. Der 63-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr frontal gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem waren ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei vor Ort. Im Rahmen der Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

