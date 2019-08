Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Bruchsal - 35-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer, der von einer Streife angehalten werden sollte, soll am Dienstagnachmittag versucht haben mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise zu flüchten. Dem Beschuldigten werden Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht vorgeworfen.

Gegen 17.55 Uhr sei der polizeibekannte 35-jährige Deutsche als Fahrer in einem Pkw auf der Schwimmbadstraße festgestellt worden. Im Fahrzeug haben noch drei weitere Personen gesessen. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses am Tag zuvor gestohlen worden war, sollte er in der Salinenstraße angehalten werden. Er habe zunächst seine Fahrt verlangsamt, plötzlich beschleunigt, sei über die Durlacher Straße gefahren und anschließend in die Straße Hagelkreuz eingebogen. Dort habe er den Pkw über einen Fußweg der Grünanlage der dortigen Kirche und zurück auf die Straße Hagelkreuz gelenkt. Mit hoher Geschwindigkeit sei der Beschuldigte dann über die Tunnelstraße, Zäuneweg, Peter-und-Paul-Straße, Durlacher Straße, Bismarckstraße und Moltkestraße geflüchtet. An der Justus-Knecht-Straße habe er entgegen der verschriebenen Fahrtrichtung die Abfahrt der Bundesstraße 35 befahren. Hierbei hätten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen müssen. Auf der Grabener Straße soll er rücksichtslos mehrere Fahrzeuge überholt haben um dann auf der Schnabel-Henning-Straße den Pkw grundlos stark abzubremsen. Nur durch die schnelle Reaktion des Polizisten im Streifenwagen hätte ein Auffahrunfall verhindert werden können. Anschließend sei er mit hoher Geschwindigkeit über den stark frequentierten Parkplatz eines Einkaufsmarktes gefahren. Die Flucht im Pkw habe an den Pollern bei der Fußgängerbrücke auf dem Dieselweg geendet, wo der Beschuldigte aus seinem Fahrzeug gesprungen und über die Fußgängerbrücke davonrannt sei. Da der Pkw nicht gegen wegrollen gesichert worden war, stieß das Fahrzeug gegen den dahinterstehen Streifenwagen. Die drei Mitfahrer, eine 19-Jährige und zwei 18 und 21 Jahre alte Männer, blieben im Fahrzeug sitzen. Die 19-Jährige zog sich durch die Fahrweise des 35-Jährigen mehrere Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Im Rahmen der Fahndung nach dem 35-Jährigen gaben mehrere aufmerksame Passanten der Polizei Hinweise auf den Flüchtenden. Er konnte schließlich kurz nach 19.00 Uhr im Keller eines Wohnanwesens in der Franz-Sigl-Straße widerstandslos festgenommen werden. Personen, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren insgesamt 11 Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

