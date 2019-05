Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg- Hubschrauber nach Landung in Brand geraten

Philippsburg (ots)

Ein Hubschrauber ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Insel Elisabethenwörth in Brand geraten. Der 33-jährige Pilot, der mit seinem Hubschrauber zur Schnakenbekämpfung eingesetzt war, wollte nach der Landung seinen Tank neu mit Spritzmittel befüllen. Schon im Innenraum nahm er Schmorgeruch wahr. Nach dem Aussteigen kam es dann im Rumpf zunächst zu einer Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Feuer. Der 33-Jährige löschte selbst, so dass die Flammen bei Eintreffen der Feuerwehr Huttenheim bereits gelöscht waren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

