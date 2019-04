Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Wildberg- Mitbewohner attackiert

Wildberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Nagold wurde am Sonntagabend in die Asylunterkunft in den Oberen Welzgraben gerufen, weil ein 30-Jähriger einen 24-Jährigen attackiert hatte. Zunächst drohte der Angreifer seinem Mitbewohner gegen 20 Uhr damit, ihn umzubringen und ging dann mit einer Bierflasche auf ihn los. Als die Flasche zerbrach, wurde der 24-Jährige an der Hand verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatten weitere Bewohner die Streithähne bereits getrennt. Der 30-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

