Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grötzingen - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit vier Verletzten

Karlsruhe-Grötzingen (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Oberfeldweg meldete in der Nacht zum Montag um 01:38 Uhr über den Polizeinotruf, daß das gesamte Treppenhaus des Anwesens stark verraucht sei. Aus einer Wohnung im 1. OG drang schwarzer Qualm - sämtliche Bewohner des Anwesens konnten das Haus jedoch noch rechtzeit verlassen. Die Feuerwehr hatte den Wohnungsbrand mit insgesamt 42 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle - der Rettungsdienst war mit 20 Kräften am Brandort und kümmerte sich um die Verletzten. Der 68-jährige Mann, in dessen Wohnung der Brand aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen war, gelangte auch noch selbständig aus dem Haus. Er hatte sich zwar nur leichte Brandverletzungen zugezogen, jedoch sehr viel Rauch eingeatmet. Insgesamt schwer verletzt wurde er in einem Karlsruher Krankenhaus stationär aufgenommen. Zwei weitere Hausbewohner sowie ein Feuerwehrmann wurden ebenfalls durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Dir Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

