POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb ertappt - 20-Jährigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montagmittag (19.11.2018) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar versucht hatte, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße eine Jacke im Wert von rund 300 Euro zu stehlen. Ein 46 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 12.40 Uhr eine Jacke nahm und damit mehrfach in Umkleidekabinen verschwand. In einer der Umkleidekabinen entfernte der 20-Jährige offenbar gewaltsam das Sicherheitsetikett, zog die Jacke an und wechselte das Stockwerk. Nachdem der Detektiv das abgerissene Etikett gefunden hatte, folgte er dem 20-Jährigen, hielt ihn fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (20.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

