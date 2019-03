Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann mit Schusswaffe bedroht Passanten am Entenfang

Ein Mann, der mit einer Schreckschusswaffe mehrere Passanten am Entenfang in Karlsruher Stadtteil Mühlburg bedrohte, hat am Freitagmorgen über ein Dutzend Streifen beschäftigt. Der 36-Jährige war gegen 8.45 Uhr im Bereich des Entenfanges unterwegs,hatte eine Schusswaffe in der Hand und zielte damit auf mehrere Passanten. Daraufhin gingen mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium Karlsruhe ein und 15 Streifenwagen mehrerer Reviere und der Kriminalpolizei eilten zum Ort des Geschehens. Die eingesetzten Beamten sichteten den Mann dann schließlich und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen fand sich bei ihm eine Anscheinswaffe. Im Anschluss wurde er in die Psychiatrie zur weiteren Behandlung eingeliefert. Der 36-Jährige ist bereits bei der Polizei bekannt. Das Polizeirevier Karlsruhe-West ermittelt nun und bittet weitere Personen, die von dem Mann bedroht wurden, und Zeugen, sich unter der 0721 666-3611 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

