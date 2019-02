Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfall trotz Grünlicht?

Polizei sucht Zeugen

Raesfeld (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:25 Uhr im Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Schermbecker Straße/Rhader Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine Person leicht verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Bocholt war auf der Dorstener Straße in Richtung Borken unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Raesfeld erreichte die beampelte Kreuzung von der Schermbecker Straße kommend in Fahrtrichtung Rhade. Beide Unfallbeteiligten gaben jeweils an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Der 49-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Unfallaufnahme keine Unregelmäßigkeiten an der Ampelschaltung feststellen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

