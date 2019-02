Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brand am Ramsberg

Schöppingen (ots)

Am Dienstagnachmittag bemerkten aufmerksame Zeuge gegen 13.30 Uhr Rauch in einem Wohnhaus am Ramsberg und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

