Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach technischer Defekt setzt Geschirrspülmaschine in Brand

Enzkreis (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwoch eine Geschirrspülmaschine in der Küche eines Wohnhauses in Kämpfelbach in Brand. Gegen 13:30 Uhr wurde der Brand in der Jägerstraße bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Wehr konnte den Brand rasch löschen. Im Rahmen eines Löschversuchs vor dem Eintreffen der Feuerwehr verletzte sich ein Nachbar und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über den entstandene Sachschaden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

