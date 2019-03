Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Vereinsheim - Getränkekisten entwendet

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend in die Kantine eines Vereinsheims in Pforzheim-Buckenberg eingebrochen und haben daraus mehrere Getränkekisten entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fand am Abend eine Geburtstagsparty in den Gasträumen des in der Kaulbachstraße gelegenen Vereinsheims statt. Dort tauchten zwischen 19 und 22:30 Uhr mehrere ungeladene Gäste auf und randalierten auf der Veranstaltung. Mutmaßlich Personen dieser Gruppe brachen dann ebenfalls den Kantinenbereich des Vereins auf und entwendeten mindestens 16 dort gelagerte Getränkekisten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311in Verbindung zu setzen.

