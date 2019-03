Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) BAB 8 - Korrekturmeldung zu: Baum fällt auf Autobahn

Karlsruhe / BAB 8 (ots)

Ein Baum fiel am Mittwochmittag auf die Autobahn und sorgte für mehrere beschädigte Autos. Aufgrund der gegen 13.55 Uhr herrschenden Windbedingungen und dem durch den Regen aufgeweichten Boden wurde ein Baum entwurzelt und fiel auf die Fahrbahn der Autobahn 8 am Autobahndreieck Karlsruhe. Der Baum, welcher etwa 25 Meter links neben der Fahrbahn stand, kam auf der linken Schutzplanke zum Liegen und ragte über zwei Fahrstreifen und den Seitenstreifen. Somit war die gesamt Fahrbahn blockiert. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe sperrten die Fahrbahn, bis die verständigte Autobahnmeisterei den Baum entfernt hatte. Der fallende Baum beschädigte nach derzeitigem Stand fünf Autos, Verletzte gab es glücklicherweise keine. Der Sachschaden an den Autos und der Leitplanke beträgt wohl mehrere tausend Euro. Lukas Roth, Pressestelle

