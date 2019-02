Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker

Dürrmenz - Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Mühlacker / Dürrmenz (ots)

In der Hofstraße in Mühlacker/Dürrmenz kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Brand in den Räumlichkeiten eines Pizzalieferservice. Der Brand konnte durch die hinzugeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehren Mühlacker und Ötisheim schnell gelöscht werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in dem vierstöckigen Gebäude befanden, gibt es auch glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Bei der Inaugenscheinnahme der Brandörtlichkeit konnte festgestellt werden, dass vermutlich ein Defekt an einem PC den Brand ausgelöst hat und dadurch Pizzakartons auf einem Regal in Brand gerieten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit jedoch noch an. Der Sachschaden beziffert sich schätzungsweise auf etwa 10.000 Euro. Vor Ort befanden sich die Feuerwehren Mühlacker und Ötisheim mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften und mehrere Rettungskräfte.

