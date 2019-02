Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer überholte am Mittwochabend trotz durchgezogener Mittellinie ein Fahrzeug und gefährdete hierbei den Gegenverkehr. Der Mercedes-Fahrer war gegen 21.15 Uhr, als letzter in einer Reihe mit vier Fahrzeugen, auf der Bundesstraße 35 bei Graben-Neudorf in Richtung Bruchsal unterwegs. Im Bereich der Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur, wollte der 28-Jährige, trotz durchgezogener Mittellinie und Sperrfläche, zwei Fahrzeuge überholen. Da ihm jedoch ein Fahrzeug entgegenkam, musste er zwischen den beiden Fahrzeugen einscheren. Die Polizei bittet nun Zeugen sowie den Autofahrer der entgegenkam und gefährdet wurde, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

