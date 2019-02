Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Bei Geschwindigkeitskontrolle zu schnell unterwegs

Pforzheim (ots)

Beamte des Verkehrskommissariats Pforzheim haben am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Auf der Stuttgarter Straße ist ein Tempolimit von 50 km/. Dabei hatten es zwei Autofahrer von insgesamt 39 gemessenen Fahrzeugen besonders eilig. Den "Spitzenwert" hielt an diesem Tag ein 19-jähriger Autofahrer der mit 116 km/h erwischt wurde. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten rechnen.

