POL-KA: (CW) Rohrdorf - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Calw (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 4339 bei Rohrdorf wurden zwei Personen verletzt. Ein 83-Jähriger war kurz nach 10.00 Uhr mit seinem Opel von Rohrdorf in Richtung Walldorf unterwegs. Nach einem Tunnel überholte er auf gerader Strecke einen Lkw mit Anhänger. Ein ihm entgegenkommender 32-jähriger Klein-Lkw Fahrer konnte trotz Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Opel gedreht und gegen die Leitplanken geschleudert. Der 83-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis gegen 11.35 Uhr gesperrt.

