Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEEINLADUNG - Pressegespräch zum Aktionstag am 19. Juli 2026 in Neckarsulm im Rahmen der landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit "Zweiräder - sicher ans Ziel!"

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Heilbronn (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit Baden-Württemberg findet am Sonntag, den 19. Juli 2026, in Neckarsulm ein vielfältiger Aktionstag unter dem Motto "Zweiräder - sicher ans Ziel!" statt. Mit einem breiten Programm und zahlreichen Mitmachangeboten richtet sich der Tag gezielt an alle Zweiradnutzenden - mit dem Ziel, das Bewusstsein für sichere Mobilität nachhaltig zu fördern. Zur Vorab-Information und zum Austausch laden wir Sie herzlich zu einem Pressegespräch am Donnerstag, den 16. Juli 2026, um 13:00 Uhr ein.

Weitere Informationen können Sie der beigefügten Einladung entnehmen.

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