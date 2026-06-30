Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Am Montagnachmittag verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 15 Uhr und 15:50 Uhr gelangte der Täter durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstüre ins Innere der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hugo-Rümelin-Straße. Anschließend wurden mehrere Fläschchen eines Substitutionsmittels sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Haus in Bad Rappenau am vergangenen Wochenende, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, verschafften sich der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Gebäude in der Schulstraße. Im Anschluss wurden Schränke und Schubladen durchsucht sowie zwei Tresore auf unbekannte Weise geöffnet. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

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