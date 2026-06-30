Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfallflucht, Falsche Polizeibeamte

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend bei Osterburken ereignet hat. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Ford fuhr gegen 18:15 Uhr in der Sindolsheimer Straße in Richtung Sindolsheim, als ihm ein weißer Transporter entgegen kamentgegenkam und zu weit links gefahren sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Ford-Fahrer nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Baum. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Haßmersheim: Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag in Haßmersheim eine Seniorin um ihr Erspartes betrogen. Eine unbekannte Anruferin suggerierte der Seniorin gegen 10:30 Uhr in russischer Sprache, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun für die Operation eines verletzten Kindes bezahlen muss. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Anruferin die Frau dazu, gegen 11:30 Uhr einem unbekannten Abholer Bargeld im Bereich der Goethestraße zu übergeben. Der Mann trug eine schwarze Schildmütze und eine dünne schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Hardheim: Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben eine Seniorin am Montag in Hardheim betrogen. Eine unbekannte Anruferin rief am Montagvormittag auf Russisch mit weinerlicher Stimme an und suggerierte der Frau, dass sie ihre Tochter sei. Sie gaukelte ihr weiter vor, dass sie einen Unfall verursacht habe und nun dringend Geld benötige. Die vermeintliche Tochter vereinbarte daraufhin mit ihr, dass ein junger Mann das Geld abholen würde. Gegen Nachmittag holte der unbekannte Mann das Geld im Bereich der Straße "Am Steinig" ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Hardheim: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag in Hardheim durch einen Schockanruf Bargeld erbeutet. Eine Seniorin erhielt gegen 17 Uhr einen Anruf von einer russisch sprechenden Frau, die ihr mit weinerlicher Stimme suggerierte ihre Tochter zu sein und angab einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die vermeintliche Tochter gaukelte der Frau weiter vor, dass das Opfer des Unfalls nun dringend eine medizinische Behandlung benötigte und hierfür eine gewisse Summe Geld nötig seien. Für die weiteren Abwicklungen übergab die vermeintliche Tochter das Telefonat an einen angeblichen Polizeibeamten. Gegen 21:30 Uhr übergab die Seniorin im Bereich der Schillerstraße einem bislang unbekannten Mann Bargeld. Der Abholer war circa 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt und hatte eine normale Statur. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzen Streifen und eine dunkelblaue Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell