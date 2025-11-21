Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Botenheim: Unfallflucht durch Sattelschlepper

Heilbronn (ots)

Botenheim: Sattelschlepper hinterlässt Schäden im Wohngebiet

Bereits am frühen Dienstagmorgen beschädigte der Fahrer eines Sattelschleppers mit seinem Truck, vermutlich ein Scania, in Botenheim eine Straßenlaterne und einen geparkten PKW. Das Gespann aus Sattelzugmaschine (hell) und Auflieger mit dunkelrotem Schiffscontainer befuhr gegen 4.50 Uhr am Morgen die Dahlienstraße in Botenheim. Auf Höhe der Hausnummer 9 touchierte dessen Fahrer beim Rangieren eine Straßenlaterne und schleifte im Anschluss einen geparkten Ford Focus über satte neun Meter mit. Anschließend entfernte sich das Gespann in Richtung Fliederstraße. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

