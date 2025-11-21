PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Botenheim: Unfallflucht durch Sattelschlepper

Heilbronn (ots)

Botenheim: Sattelschlepper hinterlässt Schäden im Wohngebiet

Bereits am frühen Dienstagmorgen beschädigte der Fahrer eines Sattelschleppers mit seinem Truck, vermutlich ein Scania, in Botenheim eine Straßenlaterne und einen geparkten PKW. Das Gespann aus Sattelzugmaschine (hell) und Auflieger mit dunkelrotem Schiffscontainer befuhr gegen 4.50 Uhr am Morgen die Dahlienstraße in Botenheim. Auf Höhe der Hausnummer 9 touchierte dessen Fahrer beim Rangieren eine Straßenlaterne und schleifte im Anschluss einen geparkten Ford Focus über satte neun Meter mit. Anschließend entfernte sich das Gespann in Richtung Fliederstraße. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren