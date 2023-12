Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Fahrzeug kommt von der Straße ab - Eine Person schwerverletzt

Drei verletzte Personen und ein Blechschaden in Höhe von circa 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 513 bei Assamstadt ereignet hatte. Eine 30-Jährige fuhr mit einem Fiat Punto und ihren beiden Kindern auf dem Rücksitz von Assamstadt kommend in Richtung Krautheim. Dabei kollidierte sie mit einem Bordstein und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses driftete nach links ab und rutschte einen steilen circa fünfzehn Meter langen Abhang hinab, wobei es mit mehreren Bäumen kollidierte. Die Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen, die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

