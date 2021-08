Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau / BAB 6: Unfall mit mehreren Lkw

Zu größeren Behinderungen über den ganzen Tag führte ein Unfall mit drei beteiligten Sattelzügen zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim auf der BAB 6. Der Fahrer eines Lkw übersah, gegen 09.35 Uhr, einen vor ihm in Richtung Heilbronn staubedingt haltenden und mit Granulat beladenen Lkw. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, versuchte der Fahrer noch nach rechts, an dem Lkw vorbei, auf den Standstreifen auszuweichen. Hierbei wurde die rechte Ladewand des mit 20 Tonnen Gelatine-Granulat beladenen Lkw beschädigt und ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. In der Folge kam es noch zur Kollision mit einem dritten Sattelzug. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall verletzt. Aufgrund der auf der Fahrbahn verteilten Gelatine musste die Fahrbahn über mehrere Stunden aufwendig gereinigt und der Rest der Ladung umgeladen werden. Die Berge- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag und führten zeitweise bis zu einer Staulänge von über acht Kilometern. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Gesamtsachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern.

