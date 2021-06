Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verursachte am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug einen Unfall und fuhr anschließend davon. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr touchierte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, ein Gebäude in der "Alte Marktstraße" in Waldbrunn. Dabei wurde die Regenrinne und mehrere Dachziegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine 18-Jährige war am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw in Mosbach unterwegs, obwohl sie dieses nicht fahren durfte. Gegen 9.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die junge Frau mit ihrem VW in der Odenwaldstraße, Hierbei stellte sich heraus, dass die 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt der Frau war dadurch beendet und sie muss mit einer Strafanzeige wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Hardheim: 2,6 Promille - Betrunkener LKW-Fahrer unterwegs

Ein Lkw-Fahrer war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Laster in Hardheim unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Gegen 0.30 Uhr meldeten Passanten, dass sich ein Lkw in der Straße "Am Wurmberg" festgefahren hat und der Fahrer eindeutig betrunken sei. Die alarmierte Streife stellte vor Ort den zuvor gemeldeten Umstand fest. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Daraufhin ging es für den 45-jährigen Lkw-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Korrektur:

Buchen: Betrunkener Kraftradfahrer

Knapp 2,1 Promille zeigte ein Alkoholtest eines Kraftradfahrers an, als er durch Polizeibeamte --- am Montag --- in Buchen kontrolliert wurde. Gegen 19.45 Uhr wurde der 37-Jährige mit seinem 34-jährigen Sozius in der Straße "Am Haag" kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein Test bestätigte den Verdacht. Für den 37-Jährigen ging es daraufhin mit der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihm wird nun die Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeworfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell