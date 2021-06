Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Leichtkraftrad musste Pkw ausweichen

Am Mittwoch, den 02.06.2021, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein Pkw, Marke und Farbe nicht bekannt, die K 2097 von Löwenstein in Richtung Prevorst. An einer unübersichtlichen Rechtskurve bei Stocksberg überholte der Pkw-Lenker einen Radfahrer. Der entgegenkommende 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha musste in der Kurve ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 17-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An dem Moped entstand Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Pkw-Lenker war ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen die den Vorfall beobachten haben, insbesondere der Radfahrer, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

