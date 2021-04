Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Unterheimbach / Oberheimbach: Fahrzeug überschlagen

Zwei verletzte Personen und rund 5.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls zwischen Unterheimbach und Oberheimbach. Eine 18-Jährige befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, mit ihrem BMW die Landstraße 1090 in Richtung Oberheimbach. Vermutlich wich die junge Frau in einer Rechtskurve einem querenden Tier aus und verlor die Kontrolle über den Wagen. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 18-Jährige und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW war die Landstraße komplett gesperrt.

