POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Überwachung der Ausgangsbeschränkungen - Positive Bilanz

Nachdem es in Stadtkreis Heilbronn seit Dienstag eine temporäre Ausgangsbeschränkung zur Nachtzeit gibt, fand am Dienstagabend eine Kontrollaktion der Polizei Heilbronn an mehreren Orten in Heilbronn statt. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden circa 1.200 Fahrzeuge und 1.600 Personen angehalten beziehungweise angetroffen, hierbei wurden 23 Verstöße festgestellt. Ein Großteil der kontrollierten Fahrzeuge war jedoch mit Berufspendlern besetzt. Die meisten der kontrollierten Personen wussten durch vorherige Bekanntgabe in der Presse bereits Bescheid und zeigten sich verständnisvoll und kooperativ den kontrollierenden Polizisten gegenüber. Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung durchgeführen und appeliert an die Bürger die Verfügung der Stadt zu befolgen und selbst zu Eindämmung der Pandemie beizutragen.

Möckmühl: Erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Demonstration

Durch eine spontan durchgeführte Demonstration zahlreicher Landwirte entstand im Bereich der Habichtshöfe in Möckmühl am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine erhebliche Verkehrsbehinderung, die bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs andauerte. Der Polizei Neckarsulm wurde gegen 20 Uhr gemeldet, dass mehrere Landwirte im Zufahrtsbereich eines großen Logistikzentrums stehen und sich hier eine mögliche Blockade abzeichnet. Während den Einsatzmaßnahmen kamen weitere Fahrzeuge hinzu und es bildete sich hierdurch ein Rückstau durch LKW, da diese nur teilweise auf das Lagergelände einfahren konnten. Am frühen Mittwochmorgen löste sich die Ansammlung der Landwirte nach und nach auf, sodass gegen 2 Uhr die Verkehrsbehinderung beseitigt war.

Heilbronn-Neckargartach: Sachbeschädigung an Ladenlokal - Zeugen gesucht

Wer mehrere Verglasungselemente eines Wettbüros in der Frankenbacher Straße beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Heilbronn-Neckargartach. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter war am Sonntag gegen 21.50 Uhr an das Gebäude, welches gerade renoviert wird, herangetreten und schlug dort vier große Fensterscheiben ein. Der genaue Sachschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 283322 beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich kam es am Dienstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Saarlandstraße / Im Kreuzgrund in Heilbronn. Eine 20-Jährige war mit ihrem VW auf der Straße im Kreuzgrund unterwegs und wollte die Saarlandstraße queren, als sie hierbei vermutlich den VW einer 19-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von circa 7.500 Euro entstand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Lauffen am Neckar: Fußgängerin übersehen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch gegen 6.50 Uhr im Bereich der Kreuzung Gradmannstraße / Reisweg. Der 56-jährige Fahrer eines Skoda wollte vom Reisweg auf die Gradmannstraße einfahren und übersah vermutlich hierbei eine Fußgängerin, welche die Straße queren wollte. Die 37-Jährige wurde von dem Skoda erfasst und erlitt leichte Verletzungen.

Neudenau: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Wer in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Neudenau eingebrochen ist, wird derzeit durch den Polizeiposten Möckmühl ermittelt. Der bislang unbekannte Täter brach am Dienstag gegen 3.20 Uhr in die Gaststätte ein, indem er die Eingangstüre aufhebelte. Aus dem Gastraum entnahm er eine Kamera sowie eine Bankkarte. Zudem verursachte er Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. In derselben Nacht wurden zudem drei Autos im Kapellenweg aufgebrochen und durchwühlt, außerdem wurden in einem Hofladen im Kapellenweg Bargeld und Christbäume gestohlen. Zeugen der Vorfälle oder Hinweisgeber auf den oder die Täter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 920014 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

