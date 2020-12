Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Graffitisprüher unterwegs

Neue Farbschmierereien in Künzelsau entdeckt, die vermutlich wieder von derselben Person gesprüht wurden. Im Visier der Ermittlungen der nun 20. Sachbeschädigung steht ein 26-Jähriger aus dem näheren Umfeld von Künzelsau. Der Mann sprühte vermutlich innerhalb der letzten Tage einen Schriftzug mit schwarzer Farbe an die Rolltreppe zur Bergbahn in der Bergstraße. Dadurch entstand Sachschaden. Die Ermittlungsakten werden nun von der Staatsanwaltschaft Heilbronn bearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell