POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2019

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mosbacher Polizei nimmt Serieneinbrecher fest

Mindestens 23 Einbrüche zwischen Ende September und Anfang Dezember in Mosbach gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand auf das Konto eines 23-jährigen Mannes. Seit Ende September 2019 kam es in der Innenstadt und im Bereich des Industriegebiets Alte Neckarelzer Straße / Industriestraße in unregelmäßigen Abständen zur Nachtzeit zu Einbrüchen in Geschäfte, Gaststätten und Fahrzeuge. In mehr als der Hälfte der Fälle zog die zunächst unbekannte Person ohne Diebesgut von dannen. In zehn Fällen ließ die Person Wertsachen mitgehen, so dass ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 4.800 Euro und Einbruchschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro entstand. Da sehr schnell Zusammenhänge erkannt werden konnten, intensivierte das Polizeirevier Mosbach frühzeitig die Maßnahmen zur Ergreifung des Tatverdächtigen. In der Nacht von 2. auf 3. Dezember schlugen die Ermittler dann zu. Im Rahmen umfangreichen Überwachungsmaßnahmen einer Gaststätte in der Industriestraße, die bereits drei Mal Ziel des Einbrechers war, konnte der Mann kurz vor 4 Uhr morgens auf frischer Tat festgenommen werden. Wie in den vorangegangenen Fällen, hatte der Mann zunächst eine Scheibe eingeschlagen, um sich dann wieder für eine Weile zurückzuziehen. Erst einige Zeit später kam der 23-Jährige zurück und betrat das Lokal. Zwischenzeitlich waren ausreichend Kräfte des Mosbacher Polizeireviers, des Polizeireviers Buchen, der Polizeihundeführerstaffel und des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Diese konnten den Mann im Rahmen der Durchsuchung in dem Lokal widerstandslos festnehmen. Im Anschluss räumte der thailändische Staatsangehörige die Begehung von 23 Einbrüchen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde der Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

