POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bofsheim: Hecke in Brand

Der Brand einer Hecke in der Waldstraße in Bofsheim beschäftigte die Feuerwehr am Dienstagvormittag. Gegen 11 Uhr wurde der Brand gemeldet und schnell unter Kontrolle gebracht. Außer an der Hecke entstand kein weiterer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.

Billigheim: Schlangenlinien führten zum Führerscheinverlust

Von Sulzbach in Richtung Mosbach-Bergefeld fuhr ein Autofahrer am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in deutlichen Schlangenlinien. Dies fiel einer Polizeistreife auf, sodass eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Sulzbach folgte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. 1,3 Promille zeigte das Testgerät an. Die Folgen waren eine Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheins des Mannes.

Neckarelz: Technischer Defekt an Linienbus

Vermutlich infolge eines technischen Defekts brach an der Hinterachse eines Linienbusses am Bahnhof in Neckarelz ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend alarmiert und konnte den Brand löschen. 20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge waren hierfür notwendig.

