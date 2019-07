Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2019

Heilbronn (ots)

Adelsheim: 57-Jähriger nach Brand einer Scheune in Haft

Für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sorgte am späten Freitagabend der Brand einer Scheune in der Vorstadtstraße in Leibenstadt. Das Gebäude war in Flammen aufgegangen und brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Noch während der Löscharbeiten gab es Hinweise darauf, dass der Besitzer des Anwesens den Brand gelegt hatte. Mittlerweile gibt es konkrete Anhaltspunkte darauf, dass der 57-Jährige am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, die im Innern des Gebäudes gelagerten Strohballen mit einem Streichholz in Brand setzte. Der alkoholisierte Mann versuchte zwar noch das Feuer zu löschen. Der Versuch war jedoch untauglich, weshalb es zu dem Vollbrand kam. Die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wegen Brandstiftung gegen den Mann. Dieser wurde noch am Wochenende vom Amtsgericht Mosbach erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

