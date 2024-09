Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrendes Kind verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Auto

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.09.2024, gegen 14:00 Uhr, hat sich ein fahrradfahrendes Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lörrach leicht verletzt. Der 9-jährige Radler war an der Kreuzung Schützen-/Kreuzstraße mit dem bevorrechtigen Auto eines 63 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der leicht verletzte Junge wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Der Schaden am Auto liegt bei rund 4000 Euro.

