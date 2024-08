Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuer unter Autobahnbrücke - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.08.2022, gegen 12:10 Uhr, hat es unter der Autobahnbrücke Haupt-/Hardstraße in Weil am Rhein-Friedlingen ein Feuer gegeben. Ein dortiges Matratzenlager brannte. Dadurch wurde auch der Brückenpfeiler leicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Brandort war eine kleine Feuerstelle vorhanden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug im Einsatz. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0.

