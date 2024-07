Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen/Efringen-Kirchen/Neuenburg: Verdacht Verbotene Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.07.2024, gegen 11.34 Uhr, entzog sich ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi mit französischen Kennzeichen einer Polizeikontrolle durch Flucht. Die Polizei wollte den Audi in Eimeldingen in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen und fuhr diesem hinterher. Der Fahrer des Audis ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizei und beschleunigte stark sein Fahrzeug. Die Polizei verfolgte den Audi von Eimeldingen über die Bundesstraße 3 nach Efringen-Kirchen. Am Ortseingang in Efringen-Kirchen umrundete der Fahrer des Audis den Kreisverkehr und setzte seine Flucht in Richtung Istein / Autobahn A 5, Anschlussstelle Efringen-Kirchen, mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei soll es zu gefährlichen Überholmanövern gekommen sein. An der Anschlussstelle Efringen-Kirchen fuhr der Fahrer auf die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg auf und verließ am Autobahndreieck Neuenburg die Autobahn in Richtung Frankreich. Eine Nacheile wurde nicht gestattet.

Auf der Autobahn A 5 überholte der Fahrer des Audis unter anderem mehrfach andere Verkehrsteilnehmer rechts. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen sowie Geschädigte, welche durch das Fahrverhalten des Tatverdächtigen womöglich gefährdet wurden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

