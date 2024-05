Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: Fünf Fahrräder aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 06.05.2024 zwischen 00 Uhr und 06.30 Uhr hebelten Unbekannte die Hauseingangstür eines Anwesens in der Schrödergasse in Freiburg-Opfingen auf. Im Anschluss brachen sie in die Kellerräume ein und entwendeten dort insgesamt fünf Fahrräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell