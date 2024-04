Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Drei Motorradunfälle

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Hochschwarzwald zu drei Verkehrsunfällen mit alleinbeteiligten Motorradfahrern, bei denen vier Menschen verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000,00 Euro entstand. Bereits am Samstag, 13,04.2024, ca. 16:45 Uhr fuhr der Fahrer eines Motorrads von Gündelwangen kommend auf der B315 in Richtung Lenzkirch. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo es mit dem Fahrer eine Böschung hinunterrutschte. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, da er schwer verletzt wurde, Lebensgefahr bestand aber nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Auf der Kreisstraße zwischen Schönenbach und Schluchsee-Seebruck geriet am Sonntag, 14.04.2024, ca. 16:47 Uhr ein Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Durch den Sturz wurden sowohl der Motorradfahrer wie auch seine Sozia so schwer verletzt, dass sie ins Krankhaus mussten. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 4000,00 Euro. Sowohl die Polizei, der Rettungsdienst wie auch die Feuerwehr waren zur Unfallaufnahme vor Ort. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Schollach in Richtung Schwärzenbach. In einer Linkskurve kam das Motorrad, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der Fahrer mit seinem Motorrad zu Fall und wurde leicht verletzt. Trotzdem kam er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 4000,00 Euro.

