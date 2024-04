Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.04.2024, gegen 18.25 Uhr, kam ein 21-jähriger Motorradfahrer zwischen Wieslet und Niedertegernau von der Landstraße 139 ab. Er befuhr als erster einer dreiköpfigen Motorradgruppe die Landstraße von Wieslet kommend in Richtung Niedertegernau, als er etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern kam. Nach etwa 15 Metern stürzte der 21-Jährige mit seinem Motorrad. Nach etwa weiteren 13 Metern kam er mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und schlussendlich nach einer Gesamtstrecke von etwa 67 Metern mit seinem Krad wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Ein wirtschaftlicher Totalschaden wird angenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

