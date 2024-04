Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Mobiltelefon explodiert in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.04.2024, kurz vor 20.00 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem aktivierten Rauchmelder in eine Wohnung in den Rheinmattenweg gerufen. In der Wohnung sei der Lithium-Ionen-Akku eines Mobiltelefons explodiert. Das besagte Mobiltelefon sei kurz vor der Explosion vom Esstisch auf den Boden gefallen. Drei Bewohner, welche sich in der Wohnung aufhielten, wurden vom Rettungsdienst untersucht. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr überprüfte noch die Wohnung nach eventuell frei gewordenen Gefahrenstoffe. Die Bewohner durften in der Wohnung verbleiben.

