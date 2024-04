Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geparkter Pkw beschädigt - Polizei sucht Geschädigten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2024, beschädigte ein Fahrzeugführer gegen 12:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Freizeitcenters in der Straße "Am Sportfeld" (Hausnummer 21) in Emmendingen geparkten Pkw der Marke Audi.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden später bei der Polizei, konnte sich aber nur noch an einen Teil des amtlichen Kennzeichens des beschädigten Pkw erinnern.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Unfall aufgenommen und sucht nun den Eigentümer des beschädigten Audi mit Offenburger Kennzeichen (OG). Nach Angaben des Unfallverursachers könnte es sich um einen Audi Kombi, Modell A4 avant g-tron, gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter 07641 582-0 rund um die Uhr entgegen.

RE

