FW Alpen: Pferd in Anhänger gestürzt und eingeklemmt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Tier in Not

Datum: 27.06.2023

Uhrzeit: 12:12 Uhr

Einsatzort: Bönninghardter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Die Einheit Alpen wurde am Dienstagmittag um 12:12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfeleistung 2" und dem Meldebild "Tier in Not" zur Bönninghardter Straße alarmiert. Vor Ort war ein Pferd in einem Anhänger gestürzt und infolgedessen eingeklemmt. Bereits auf der Anfahrt konnte Entwarnung gegeben werden, das Tier konnte aus eigener Kraft aufstehen und zu Fuß in den nahegelegenen Stall gebracht werden. Ein herbeigerufener Tierarzt übernahm die weitere Versorgung, die Einsatzkräfte konnten ohne tätig zu werden wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell