POL-FR: Schönau: Mehrere kleine Feuerstellen von Unbekannten gelegt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Glück hatte am Sonntag, 18.02.2024 gegen kurz nach 10.00 Uhr ein 19 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer bei einem Unfall auf der L 149. Diese befuhr der junge Mann zuvor talwärts zwischen Geschwend und Präg. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei frontal an einen Baum. Anschließend wurde er an die Schutzplanke abgewiesen auf welcher das Fahrzeug zum Stehen kam. Der ...

