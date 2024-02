Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Zwei Einbruchsversuche in die Hütte am Boule-Platz

Freiburg (ots)

Zwei Mal ist bereits versucht worden, in die Hütte am Boule-Platz in der Hauptstraße von Wutöschingen einzudringen. Am Dienstag, 13.02.2024, waren Aufbruchspuren entdeckt worden. Der oder die Täter gelangten allerdings nicht ins Innere. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Sonntag und Dienstag. Bereits in der Nacht auf Freitag, 09.02.2024, kurz nach Mitternacht, waren zwei Gestalten geflüchtet, als sie sich von einer Spaziergängerin ertappt gefühlt hatten. Auch damals war versucht worden, die Hütte aufzubrechen. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell