POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrer stürzt wegen rückwärtsfahrenden Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Montag, 25.12.2023, gegen 01.00 Uhr, schnitten Unbekannte eine Gebäudewand auf, um in der Wiesentalstraße in eine Spielothek zu gelangen. In der Spielothek wurde ein Spielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

