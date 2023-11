POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Mädchen in Bus unsittlich angefasst haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 07.11.2023, in eine Bäckerei in der Hauptstraße in March-Buchheim eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. An der Eingangstür entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Bereits am 26.10.2023 waren Unbekannte in dieselbe Filiale eingebrochen (wir berichteten: ...

