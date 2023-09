Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 68-jährige Autofahrerin hatte nach bisherigem Kenntnisstand in der Hauptstraße in Dogern am Donnerstag, 28.09.2023 gegen 15:10 Uhr beim Ausparken einen Radfahrer übersehen und angefahren. Der 63-jährige Radfahrer war gestürzt und hatte sich leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

