POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Räuber festgenommen - Beteiligung an weiteren Straftaten wird geprüft

Am 31.05.2023 konnte ein 32-jähriger Mann libanesischer Staatsangehörigkeit durch Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg festgenommen werden. Dieser steht im dringenden Verdacht, am 30.05.2023 mittags in einer Terminwohnung in Freiburg-Weingarten auf eine Prostituierte eingeschlagen und ihr unter anderem Bargeld entwendet zu haben. Ebenso soll er am 09.05.2023 in zwei Terminwohnungen im Bereich Weingarten und Schildacker jeweils Prostituierte geschlagen und beraubt haben. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Ob die Person auch für weitere Übergriffe und Raubdelikte in Terminwohnungen, die sich in den letzten Wochen in Freiburg zugetragen haben, als möglicher Täter in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Durch die Staatsanwaltschaft Freiburg wurde gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl beantragt, welcher durch das Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

