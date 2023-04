Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mutmaßlich berauschte Autofahrerin touchiert geparkten Pkw und flüchtet

Freiburg (ots)

Eine mutmaßlich berauschte Autofahrerin hat in der Nacht auf Montag, 24.04.2023, in Wyhlen einen geparkten Pkw touchiert und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Gegen 00:40 Uhr war die 29-jährige beim Rangieren aus einer Parklücke gegen ein anderes Auto gestoßen. Zufällig war der Unfall von den betroffenen Fahrzeugbesitzern beobachtet worden. Nur widerwillig gab die Frau ihnen gegenüber ihren Namen an und entfernte sich schließlich zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte die Flüchtige von einer Polizeistreife angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 1,5 Promille. Zudem ergab sich auch Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. So konnte an der Unfallstelle ein Joint aufgefunden werden wie auch weiteres Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Eine Blutentnahme folgte. Einen Führerschein dürfte sie auch nicht haben.

