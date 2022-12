Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Fahrradkollision, Beteiligter und Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Eine 12-jährige Radfahrerin befuhr am 20.12.22, gg, ca. 11:55 Uhr, den Greiffeneggring von der Innenstadt in Richtung Wiehre. Kurz vor der Schillerstraße wurde sie von einem unbekannten Rennradfahrer angefahren. Dieser sei von hinten links herangefahren und wollte nach rechts zum Radschnellweg 1 an der Dreisam abbiegen. Durch die Kollision stürzte die junge Radfahrerin und verletzte sich dabei leicht. Ihr Fahrrad wurde beschädigt.

Nach kurzem Stop und der Frage des Rennradfahrers, ob das Mädchen weiterfahren könne, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Dem Mädchen wurde danach durch einen weiteren, unfallunbeteiligten, jungen Mann mit dunklem Helm und einer Gitarrentasche am Fahrrad, geholfen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, insbesondere aber auch den beteiligten und den helfenden Fahrradfahrer sich unter T: 0761-882-3100 zu melden.

