POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruchsversuch in Waldshut - Alarmanlage löst aus

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 04.12.2022, dürfte eine Alarmanlage an einem Wohnhaus in der Eschbacher Straße in WT-Waldshut Einbrecher in die Flucht geschlagen haben. Gegen 03:00 Uhr hatte die Anlage auch akustisch Alarm geschlagen. Angerückte Polizeistreifen konnten niemanden mehr antreffen. An einem Fenster im Obergeschoss konnten aber bei Tageslicht frische Hebelspuren erkannt werden. Über ein Fallrohr waren der oder die Täter auf einen Balkon geklettert. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

