POL-FR: Albbruck: Rauchmelder löst aus - Essen angebrannt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 10.11.2022, hat sich ein unbekannter Mann in Wehr an Autos zu schaffen gemacht. Auch Garagen und Carports hielten den Tatverdächtigen nicht davon ab, diese zu betreten und nach Wertsachen Ausschau zu halten. Aus einem unverschlossen in einer Garage stehenden Auto wurde eine Geldbörse gestohlen. Vorfälle wurden aus der ...

mehr