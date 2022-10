POL-FR: Bötzingen - alkoholisierter Autofahrer flieht nach Kollision

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 16.10.2022, sind Einbrüche in die Büros eines Senioren- und Pflegeheimes in St.Blasien und eines Hotels in Häusern entdeckt worden. Zwischen Freitag, 14.10.2022, und Sonntagmorgen, 16.10.2022, verschafften sich über eine Terrassentür ein oder mehrere Einbrecher gewaltsam Zugang zum Büro eines Seniorenheims. Eine Geldkassette mit den Trinkgeldern der Belegschaft wurde mitgenommen. In der ...

